Un autobús implicado
Un accidente múltiple en la A-6 a su paso por Madrid deja 24 heridos, dos de ellos graves
Del total de los heridos, dos están graves, cuatro moderados y 18 leves
EP
Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Según ha detallado el servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 8.30 horas y ha dejado a dos personas heridas graves, una pasajera de autobús y el conductor del camión.
Además, hay cuatro personas heridas moderadas, que son tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgonetas, y 18 personas heridas leves, todas ellas adultas. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir para el rescate de los dos heridos graves y para realizar tareas de prevención.
Hasta el lugar, se han desplazado efectivos del Summa 112, que siguen atendiendo a los heridos leves, mientras que la Guardia Civil se encarga de regular el tráfico y ha conseguido ya reabrir un carril.
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria
- El juez ordena de nuevo el desahucio de la familia con seis menores en Gran Canaria
- La Fiscalía pide prisión para cinco médicos por la muerte de un paciente
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria
- Q’damos Aquí: la tasca donde la cocina casera y la cerveza mandan
- Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España