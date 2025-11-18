Muere una mujer de 75 años en el incendio de su casa en Aragón: "Había mucho humo"

Celia, una vecina de San Mateo de Gállego (Zaragoza) de 75 años de edad, ha muerto este lunes por la tarde en el incendio de su vivienda en la calle del Castillo. La víctima se encontraba sola en su domicilio, un piso de un edificio ubicado en el número 9, cuando sobre las 18.30 horas se ha iniciado el fuego por causas que por el momento se desconocen. En total han tenido que se desalojados una veintena de vecinos del inmueble, quienes esta noche van a poder dormir en sus casas una vez que los bomberos han comprobado que solo ha resultado afectada la vivienda en la que se ha originado el incendio.

Había "mucho humo" y "mucha llama" según ha relatado el alcalde de San Mateo de Gállego, José Manuel Arruga (PSOE). Ha sido un vecino quien ha dado la voz de alarma al 112. Los primeros en llegar allí han sido los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de San Mateo de Gállego y han acordonado la zona hasta que se han personado los bomberos voluntarios de Zuera. A los minutos se han sumado los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), del parque de Ejea de los Caballeros, además de agentes de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Alfajarín.

En el salón

En un primer momento se pensaba que en el domicilio se encontraban Celia y su marido, pero luego se ha averiguado que el esposo de la víctima se encuentra hospitalizado en Zaragoza. De inmediato se ha rescatado su cadáver y luego se ha procedido a la extinción del fuego, que ha calcinado "completamente" el salón. Es un un matrimonio que llegó a San Mateo de Gállego hace unos años tras vivir anteriormente en un barrio de Zuera.

Desde la DPZ han confirmado que no ha sido necesario el rescate de ningún vecino porque todos ellos han podido salir "por su propio pie". Por parte del consistorio zaragozano se ha aportado un coche de mando, una autoescala, dos autobombas, una autobomba nodriza y una ambulancia del parque 1. Una vez que se autorice el levantamiento del cadáver, la funeraria lo trasladará hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia. Y de las pesquisas se dará traslado al Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, pues este lunes se encuentra en funciones de guardia.