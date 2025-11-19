EN MADRID
La Policía detiene a un hombre por robar más de dos mil joyas durante el apagón
El hombre, albanés y de 42 años, ha ingresado en prisión por un golpe de más de un millón de euros en el centro comercial Plaza Norte, en San Sebastián de los Reyes el pasado 28 de abril
Fushan Equiza
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo de 2.200 joyas, valoradas en más de un millón de euros. Ocurrió el pasado día 28 de abril, aprovechando el apagón, en el centro comercial Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes (Madrid).
El hombre, de 42 años y nacionalidad albanesa, fue localizado el 22 de octubre y se decretó su ingreso inmediato en prisión. Consigo llevaba 3.000 euros y una de las joyas robadas colgando del cuello.
Conocido internacionalmente
Para evitar ser localizado, el detenido realizaba constantes entradas y salidas en diversos países europeos con identidades falsas. Usaba al menos cinco nombres distintos. Tiene antecedentes en España y en otros países como Países Bajos, Bélgica o Grecia.
En España tenía varias órdenes de detención emitidas por distintos juzgados.
Robo de película
El autor accedió a la cubierta del centro comercial, en la que realizó unos cortes para introducirse en el techo. Una vez dentro, fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, realizando más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería.
Cuando accedió al comercio abrió con un destornillador las cristaleras, cuyas cerraduras habían quedado inutilizadas por el apagón. El hombre robó todas las joyas expuestas, en total 2.200, y valoradas en más de un millón de euros.
Huida al extranjero
Tras el robo escapó en un coche de segunda mano que había comprado meses antes. Al día siguiente huyó con este a Rumanía, donde lo abandonó.
Según ha podido saber este medio, el detenido niega rotundamente su relación con el vehículo.
Detención en España
Tras una minuciosa investigación, por las numerosas entradas y salidas de España, fue localizado el 22 de octubre. El detenido llevaba encima una de las joyas robadas colgando del cuello y 3.000 euros. El resto de las joyas no han sido localizadas.
El juez lo ha enviado a prisión. Se descarta que pertenezca a una organización criminal.
