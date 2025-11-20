En el barrio de Collblanc
El rapero Morad, detenido de nuevo en L'Hospitalet: la Guardia Urbana lo arresta por romper una orden de alejamiento
Germán González
La Guardia Urbana de L'Hospitalet detuvo este miércoles al trapero Morad en el barrio de Collblanc. En esta ocasión, el motivo del arresto fue el quebrantamiento de una orden de alejamiento, según adelantó el digital Metrópoli y ha confirmado EL PERIÓDICO. El músico tiene prohibido acercarse a una determinada distancia del lugar de residencia de su padrastro, que vive en la zona donde Morad fue detenido.
Morad ha sido detenido en varias ocasiones por diferentes encontronazos con la policía y también por conflictos familiares. El joven del barrio de La Florida de L'Hospitalet ya ha pasado por la cárcel por un delito de conducción temeraria y también se ha salvado de volver a entrar tras suspenderse otra condena por un altercado con los Mossos d'Esquadra y la tenencia de una porra extensible.
Se da la circunstancia, además, de que un hermano del trapero fue puesto a disposición ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes el pasado mes de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- 400 kilómetros de carreteras y 30,2 millones de euros: el Cabildo adjudica el mantenimiento de las vías del centro y el norte de Gran Canaria
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Gáldar
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan
- Pepe Rodríguez: «Gran Canaria ha tenido una prensa dura respecto a su gastronomía, pero en lo últimos años ha revertido esa tendencia»
- La Vuelta Ciclista a España no vendrá a Canarias en 2026
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Tom Hagbru, el narcotraficante más buscado de Noruega, se escondió cuatro años como turista en Gran Canaria