Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la Policía Local ha recibido un aviso que alertaba de una agresión
EP
Dos hombres de 42 y 44 años han resultado heridos en una agresión con arma blanca que se ha producido este sábado en Ávila capital, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de una agresión, donde una persona había resultado herida por arma blanca en un pie.
La sala de operaciones ha informado del suceso a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.
Al llegar, el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado otra ambulancia para atender a un segundo herido por arma blanca en una mano, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl que ha movilizado una segunda ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los dos hombres que han sido posteriormente trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Canarias
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Los rostros detrás de la historia que se repite en El Burrero: los afectados por el deslinde de Costas
- La exconcejala Inmaculada Medina no se abstuvo en la firma de facturas pese a la 'amistad' con Felipe Guerra
- Horario y cómo ver hoy el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete Balompié de esta jornada
- Así será la ruta de pinchos y tapas que llenará de sabor este municipio de Gran Canaria: apunta las fechas