En Yunquera
Hallan el cadáver de un hombre en Málaga e investigan si se trata de una muerte violenta
Se está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido
EP
MÁLAGA
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este lunes en la localidad malagueña de Yunquera y se investiga si podría tratarse de una muerte violenta.
Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, cuerpo que está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido.
En principio, según estas fuentes, aunque habrá que esperar al resultado de la autopsia por parte del forense, al parecer puede tratarse de una muerte violenta.
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: cuidado con lo que tiras a la basura, podrías ser víctima del `trashing´
- Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
- Atropellan a dos personas en Gran Canaria
- Jaque mate de Luis García a Pimienta en la UD Las Palmas: dos puntos más, liderato, sin líos con Viera...
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria
- La arrancada de Jesé con la UD Las Palmas que sepulta las dudas