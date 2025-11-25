El padre de la niña fallecida tras una intervención en la clínica dental en Valencia: "Estamos desolados"

“Estamos desolados”. Así ha expresado el padre de la niña de seis años fallecida en Alzira tras un tratamiento en una clínica dental el dolor de la familia tras la inesperada muerte de su única hija el pasado jueves. “Estamos en tratamiento psicológico, no podemos más”, ha comentado en una breve conversación telefónica con Levante-EMV.

La vida de esta familia dio un vuelco radical la semana pasada. Tras una visita al dentista en la que se practicó a la niña una sedación para la extracción de unos dientes de leche y la raíz de un tercero, así como la realización de varios empastes, la menor permaneció primero varias horas en observación con síntomas de somnolencia y respiración dificultosa, llegando a vomitar en varias ocasiones. Tras una mejoría la niña regresó a casa con sus padres y horas después se sintió indispuesta de nuevo. Los padres la llevaron al servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, donde entró ya en parada cardiorrespiratoria y las maniobras de resucitación realizadas por los médicos no resultaron efectivas.

Otra menor de cuatro años que también había sido atendida en la misma clínica había entrado en el Hospital de la Ribera hora y media antes con síntomas similares y fue derivada en una SAMU a la UCI pediátrica del clínico, donde permaneció hasta lunes, cuando su favorable evolución permitió que pasara a planta.

Alzira se levantó el viernes consternada por este luctuoso suceso. Sanidad ordenó el cierre cautelar de la clínica a la espera de conocer las causas. La familia de la pequeña está destrozada. Según han comentado algunos allegados, era una niña muy buscada por los padres. Tanto la Conselleria de Sanidad como el juzgado han abierto una investigación que, como ha informado Levante-EMV, se centra en determinar si la clínica tenía autorización para realizar este tipo de sedación y las causas de la muerte de una niña y la grave intoxicación de la segunda.