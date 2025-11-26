Fuego
Un grave incendio en el hospital de Santa Lucía de Cartagena obliga evacuar a pacientes y trabajadores
El fuego, que se ha propagado a la terraza y las fachadas, no ha dejado heridos, según fuentes del 112
EFE
Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.
Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.
