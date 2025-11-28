OFERTA BLACK FRIDAY
Tribunales
Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras
EFE
Madrid
La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, en los que no ve una intención terrorista, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.
