En Cabezón de la Sal
Mueren tres jóvenes en un accidente de tráfico en Cantabria
Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo, se ha subido por una isleta y el coche ha dado varias vueltas
EP
Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.
El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la citada carretera, antes del puente de Virgen de la Peña, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.
En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- Las ensaimadas y los cruasanes más famosos de Las Palmas de Gran Canaria que conservan su receta tradicional
- Las Palmas de Gran Canaria estudia cambiar los aparcamientos para dar cabida al carril bici del Barranquillo Don Zoilo
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- La lista secreta: Marc Cardona, Iñaki y Adam Arvelo, los descartes de la UD Las Palmas
- Candelaria, de Ingenio, 104 años 'sin pizza ni estrés
- La Isla se alumbra por navidad: Santa Lucía coloca un árbol de cinco metros y Gáldar 10 kilómetros de luces led