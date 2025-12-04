Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- La Fiscalía investiga si el desvío del barranco de La Ballena se hizo para beneficiar a una promotora
- Jorge Rey alerta de un fuerte cambio del tiempo en Canarias para este fin de semana: 'Esperamos la estabilización
- Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos
- Detectan en Las Palmas de Gran Canaria el uso fraudulento de una tarjeta PMR para aparcar en zona reservada
- La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, recibe ataques con piedras
- Tejeda estrena 'La Pelusa', una casa rural que combina tradición y tranquilidad frente al Roque Nublo
- El incendio de varios camiones de Telde se originó en un cuarto con baterías