Baleares
En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
La víctima ingresa en la UCI del Hospital Can Misses
Redacción
Un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tras sufrir una agresión con arma blanca, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera que, por el momento, carece de más datos sobre el suceso.
La agresión tuvo lugar la noche del viernes 5 de diciembre, y la víctima fue trasladada por una unidad del SAMU061, que le asistió de urgencia antes de su llegada al centro hospitalario. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.
El paciente permanece en estado crítico, y continúa recibiendo atención intensiva. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque, al parecer, el presunto agresor es un residente en Santa Eulària y el apuñalamiento se habría producido en una vivienda del centro de la localidad.
