Ciudad Lineal
Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
Dos niños de 3 años resultan heridos graves y trasladados a distintos hospitales mientras la Policía Nacional investiga las circunstancias de la caída desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz
Gloria Barrios
Madrid
SAMUR-Protección Civil ha confirmado este martes la muerte de una mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).
En el mismo suceso, dos niños de 3 años han resultado heridos graves y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para recibir atención especializada.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
- El bochinche más escondido de Gran Canaria se encuentra en este municipio: comida casera, productos locales y precios económicos
- Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
- La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias
- Dos detenidos en Las Canteras tras un violento asalto a un paseante
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- ¿Por qué se llama así Schamann?
- Los panetones artesanales de masa madre que alimentan con mimo a su barrio de Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet actualiza el pronóstico en Canarias para este viernes: aumento de nubes altas, calima ligera y algún chubasco en zonas altas este viernes