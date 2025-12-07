Investigación
Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida
EP
Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este domingo al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso. Alrededor de las 0.30-1.00 horas de la madrugada de este domingo entró una llamada en la sala de la Policía de una persona que alertaba de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo.
Esa persona explicó que mientras paseaba por el viejo cauce se encontró a una persona consciente, que estaba pidiendo ayuda y que presentaba heridas sangrantes en el pecho, según las fuentes policiales consultadas.
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.
- Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías
- La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias
- ¿Por qué se llama así Schamann?
- Los panetones artesanales de masa madre que alimentan con mimo a su barrio de Las Palmas de Gran Canaria
- La feria 'Beefeater Xmas Market' trae la Navidad londinense a Las Palmas de Gran Canaria con un tributo a Queen
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla