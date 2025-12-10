El hombre que murió tras ser detenido en Torremolinos fue reducido con pistolas táser

La Policía Nacional está a la espera de los resultados de la autopsia al cadáver del hombre que murió la tarde del pasado domingo en Torremolinos (Málaga) cuando fue reducido por varios agentes en la tienda de telefonía a la que supuestamente había ido a robar. Los forenses intentarán determinar las causas exactas del fallecimiento y el origen del estado de gran agitación que, según la versión policial, mostró el hombre antes de morir.

Distintas fuentes consultadas han confirmado a este diario que durante la intervención fue necesario usar contra el sospechoso una pistola táser reglamentaria, un arma considerada no letal que tiene como objetivo inmovilizar a alguien que suponga una amenaza con una descarga eléctrica. Las fuentes han añadido que el uso policial de estos dispositivos tiene un protocolo muy estricto que incluye la grabación de la actuación con la cámara corporal del agente y la de los compañeros que le acompañan y también la portan.

Como informara este diario el lunes, el hombre fue inicialmente retenido por varios clientes del negocio ubicado en la céntrica calle Hoyo y esperaron la llegada de la policía.

Muy agitado

Varios indicativos de la Policía Nacional se encontraron al presunto asaltante en un "avanzado estado de agitación" que les impedía reducirlo con seguridad. Tras la descarga de uno de los agentes, el sospechoso fue neutralizado, pero entró en parada cardiorrespiratoria y ni las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le practicaron los propios policías ni de los sanitarios que llegaron poco después evitaron que falleciera. Activado el protocolo judicial, el cuerpo del fallecido, que tenía 35 años, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML).

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Torremolinos se encargan de la instrucción del atestado, que una vez concluido será entregado a la autoridad judicial.