El juez absuelve a un hombre acusado de violar a una amiga en un club de swingers (intercambio de parejas)

El local, enorme y discreto en una zona lujosa de Madrid, se define como "sauna mixta liberal francesa" donde las parejas, solteros y solteras pueden hacer "realidad sus fantasías", entre otras, el swinging o intercambio de parejas. Allí fue donde una mujer extranjera y treintañera acusó a su acompañante, "un amigo" cincuentón y español, de haberla violado. El juzgado de lo Penal número 3 de Madrid ha absuelto ahora al hombre, en una sentencia a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La mujer denunció que el 12 de septiembre de 2023 acudió con su amigo al local, "una sauna jacuzzi naturista", según la sentencia. Declaró que se habían metido juntos en el jacuzzi y que luego habían ido a una habitación en la que ella le había dado un masaje. Fue entonces, según la denuncia, cuando el hombre la habría agredido sexualmente.

Otra mujer

La Fiscalía pedía tres años de cárcel para el hombre, un madrileño sin antecedentes penales y que fue defendido por la abogada Beatriz Uriarte, de Ospina Abogados. El juez absuelve al hombre por las contradicciones del testimonio de la mujer y las declaraciones de algunos testigos. Entre ellos, otra mujer clienta de la sauna liberal, una chica que coincidió con la pareja dentro del jacuzzi aquella tarde.

Esa joven desconocida declaró que se había acercado a hablar con el hombre en el jacuzzi cuando llegó la mujer y se lo llevó "de la mano". La desconocida intentó acercarse de nuevo a la pareja y la mujer la rechazó y le dijo que ese hombre "iba a ser su marido", mientras lo abrazaba y lo besaba.

Un masaje

Tras rechazar a esa desconocida, la pareja fue a una de las habitaciones privadas del local. Ella aceptó dar un masaje al hombre, que estaba desnudo. Entonces, según la denuncia, habría ocurrido la agresión sexual. Poco después empezaron los gritos y llegó el encargado. En el juicio, este hombre declaró que, al entrar en la habitación, vio a la mujer llorando y que le ofreció llamar a la policía. Ella, insistió, nunca dijo que la hubieran violado y otro cliente de la sauna la acompañó a su casa.

El acusado explicó que él y la mujer eran amigos desde el año 2022 y que él le había dejado dinero en varias ocasiones, entre otras cosas, para que se comprara un colchón. Insistió en que ambos fueron voluntariamente y de mutuo acuerdo a la sauna liberal. Una vez allí, mientras ella le daba el masaje, le reclamó 20.000 euros para solucionar un problema y "poder traer a su hijo a España". Entonces él rechazó darle ese dinero y la mujer empezó a gritar.

El juez concluye en la sentencia que "no está probado que el hombre tocara los pechos ni la besase contra su voluntad, ni que se abalanzara sobre ella de forma violenta en la habitación, ni que le quitase las bragas de forma violenta", tal y como la mujer había denunciado. Por el contrario, el magistrado considera que ha quedado probado que ella pidió "ayuda económica" al hombre al que luego denunció.