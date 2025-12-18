Investigan a un profesor de un colegio de Málaga por un presunto abuso sexual a una alumna

Un profesor está siendo investigado por un presunto caso de abuso sexual a una alumna de 12 años en un colegio religioso de Antequera. Según ha podido saber La Opinión, el hombre, de unos 55 años, fue detenido por la Policía Nacional el pasado noviembre por un episodio que la investigación sitúa a mediados de ese mes en el patio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Salesianos). Las fuentes consultadas aseguran que la denuncia relata que el maestro supuestamente abordó por la espalda a la menor y se restregó contra ella.

Con el asunto en manos de la Policía Nacional, los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad que cubrían esa zona del recinto, que al parecer grabaron el momento que da pie a la denuncia, y tomaron declaración a las partes, a varios profesores y a responsables del colegio, diligencias que culminaron con la detención del educador como presunto autor de un delito de agresión sexual.

y tomaron declaración a las partes, a varios profesores y a responsables del colegio, diligencias que culminaron con la detención del educador como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a este diario de que el juzgado que gestiona este caso acordó entonces su puesta en libertad provisional, aunque mantiene su condición de investigado por ese delito.

Desde la Junta de Andalucía han explicado que la Inspección Educativa, tras ser informada de los hechos por parte de la dirección del centro, fue la que trasladó los mismos a la Policía Nacional y adoptó "las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los menores". Al no ser un centro público, fuentes de la administración andaluza precisan que corresponde al titular del centro privado concertado establecer las medidas disciplinarias oportunas. Este periódico ha intentado contactar en dos ocasiones con la dirección del centro para conocer esas medidas, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Otro caso en 2018

En 2018, un monitor que trabajaba en el mismo colegio también fue detenido por la Policía Nacional por un presunto delito de abuso sexual a un menor del centro. Posteriormente, se sumaron a la denuncia otras cuatro familias que en varias ocasiones han reclamado celeridad a la justicia.

Alhaurín de la Torre

La Guardia Civil investiga otro supuesto asalto sexual denunciado a mediados del mes pasado en Alhaurín de la Torre. Los hechos habrían ocurrido en un centro de equitación del municipio y las primeras pesquisas de los agentes llevaron a la detención de un varón del que no han trascendido más datos ni su actual situación judicial.