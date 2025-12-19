El Seprona destapa dos casos graves de maltrato animal en Gran Canaria

La Guardia Civil ha vuelto a poner el foco en el maltrato animal en Gran Canaria tras culminar dos actuaciones que han derivado en una detención y una imputación por graves delitos contra el bienestar animal. Los casos, ocurridos en San Bartolomé de Tirajana e Ingenio, evidencian las consecuencias penales de la negligencia y el abandono prolongado de mascotas, así como la importancia de la identificación mediante microchip y la vigilancia responsable.

La intervención más grave se produjo en un complejo de apartamentos de San Bartolomé de Tirajana, donde un perro atacó mortalmente a otro al acceder al interior de una vivienda. El animal agresor se encontraba suelto y sin supervisión cuando entró por una puerta abierta y causó la muerte inmediata del can del otro can.

Tras la denuncia presentada el pasado 11 de noviembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Vecindario inició una investigación que concluyó con la detención, el 11 de diciembre, de la propietaria del perro agresor, como presunta autora de un delito de maltrato animal por negligencia en su custodia.

Abandono animal

De forma paralela, los agentes desarrollaron otra investigación en el municipio de Ingenio a raíz de la denuncia de una asociación animalista. El aviso alertaba del grave estado de salud de un gato rescatado de la vía pública el 13 de noviembre. El animal fue trasladado a una clínica veterinaria, donde se confirmó un deterioro físico severo, con falta de higiene, ausencia de atención médica y una lesión cancerígena avanzada que afectaba a su respiración y le provocaba sangrado nasal.

La identificación mediante microchip permitió localizar a la dueña del felino, quien reconoció que el animal se había escapado hacía aproximadamente tres años y que no había denunciado su desaparición.

Pruebas médicas

El informe veterinario determinó que el estado del gato era compatible con un abandono prolongado, lo que llevó al Seprona a imputar a la propietaria, también el 11 de diciembre, por un presunto delito de abandono de animales domésticos. El felino fue derivado a un centro especializado, donde recibe tratamiento de electroquimioterapia y evoluciona favorablemente bajo cuidado de acogida.

Las diligencias de ambos casos han sido remitidas a los juzgados correspondientes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la Guardia Civil subrayan que estas acciones reflejan los riesgos reales de la falta de control sobre los animales y recuerdan que el abandono constituye una forma de maltrato silencioso con consecuencias penales.

La institución insiste en la necesidad de reforzar la concienciación social y la responsabilidad de los propietarios para prevenir conductas que causan sufrimiento evitable y ponen en peligro la convivencia.