Detenidos tres jóvenes por la muerte por arma blanca de un hombre en Barcelona el pasado domingo

Lo arrestados por el crimen, ocurrido en la localidad de Molins de Rei, pasarán este miércoles a disposición judicial

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

EFE

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres jóvenes en Sant Feliu y Torrelles de Llobregat (Barcelona) por estar presuntamente relacionados con la muerte el pasado domingo de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) que presentaba heridas de arma blanca.

Así lo han informado a EFE este martes fuentes próximas a la investigación del caso, que se abrió cuando, sobre las cuatro de la madrugada del 21 de diciembre, los Mossos hallaron sin vida a un hombre de 42 años en la calle Foment, con heridas ocasionadas por marca blanca en el marco de una pelea.

Los tres jóvenes, de entre 22 y 25 años, fueron detenidos poco después de los hechos y, actualmente, permanecen en las dependencias policiales.

Las fuentes antes mencionadas han explicado que este miércoles pasarán a disposición judicial.

