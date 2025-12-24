Los Mossos rastrean el GPS del móvil de Jonathan Andic para reconstruir sus pasos los días previos al accidente del padre

Los Mossos d'Esquadra no investigan únicamente lo que ocurrió la mañana del 17 de diciembre de 2024 en el sendero que conduce de Montserrat a las cuevas del Salnitre de Collbató, cuando Isak Andic, dueño de Mango, murió tras caer desde una altura de más de 100 metros mientras caminaba junto a su hijo, Jonathan. La policía catalana también rastrea los movimientos que realizó en los días previos al accidente mortal con la ayuda de la geolocalización de su móvil.

En su segunda declaración ante la unidad que investiga el caso, Jonathan explicó que dos días antes del siniestro se había acercado a inspeccionar la ruta con el objetivo de organizar la excursión que iba a hacer a solas con su padre y comprobar que el terreno estuviera practicable.

Con el análisis del dispositivo, los agentes no solo pretenden concretar la ruta que siguieron el día de los hechos, sino también los movimientos de Jonathan en esa visita previa a Montserrat. En este sentido, la policía trata de saber dónde dejó el coche aquel día, en qué lugares exactamente del sendero estuvo y el tiempo que tardó en recorrerlo, así como si se demoró en algún punto del trayecto.

Contradicciones

Fuentes policiales apuntan a que, en su declaración, el hijo del dueño de Mango se confundió con el lugar en el que había aparcado el coche el día de los hechos y entienden que esa ubicación que mencionó es en realidad donde dejó el vehículo por primera vez, extremo que ahora intentan cotejar con el geolocalizador. Así, los investigadores analizan la señal de los repetidores de telefonía móvil a los que se conectó el terminal.

La ruta de Collbató es habitual entre los senderistas y presenta una dificultad baja. El día de los hechos, Isak Andic cayó en un punto estrecho, por el que se debe pasar de uno en uno y en el que no había valla de protección. Falleció casi de inmediato. En su declaración policial, Jonathan Andic explicó que caminaba por delante de su padre y que oyó un desprendimiento de rocas. Al girarse, vio cómo su padre caía.

Las comprobaciones sobre la geolocalización del móvil se suman a otros detalles analizados en el terminal de Jonathan Andic, como determinar si hizo o no fotos del lugar en el que cayó su padre o saber qué llamadas realizó tras el siniestro. Fuentes policiales indican que a quien llamó primero, varias veces, fue al propio Isak Andic, pese a que acababa de precipitarse por un barranco. Después contactó con la pareja de su padre, Estefanía Knuth y, posteriormente, con emergencias.

Nuevo informe

Tras analizar el teléfono, los Mossos ultiman un informe que entregarán al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell en las próximas semanas. De hecho, los investigadores requirieron el dispositivo a inicios de septiembre después de constatar que el hijo del dueño de Mango había solicitado un nuevo terminal poco después del siniestro mortal. Según fuentes consultadas, la información que almacenaba era la misma que en el antiguo teléfono.

Después de recibir este nuevo informe, la jueza que instruye ahora la causa deberá decidir si cita a declarar o no a Jonathan Andic en calidad de investigado, es decir, asistido por su abogado.

Tras un año de investigación, la principal hipótesis de la policía es que la muerte de Andic fue un accidente. Sin embargo, la causa sigue abierta por algunas contradicciones en la declaración de Jonathan. Por ejemplo, dónde se encontraba cuando se produjo el accidente, dónde dejó aparcado el vehículo o por qué, tras la caída, no llamó inmediatamente al 112.

Informes técnicos y declaración de familiares

El juzgado también tiene los informes técnicos de los Mossos y de los Bomberos sobre el estado del terreno, húmedo pero practicable; la reconstrucción del accidente, con las rocas desprendidas; un análisis de la caída de Andic y el ángulo de precipitación, así como la autopsia practicada al empresario, que constató que la muerte fue consecuencia del impacto contra el suelo.

Los agentes también analizaron el teléfono móvil del dueño de Mango, que quedó roto, pero se pudo recuperar información. Además, los Mossos han tomado declaración a la familia Andic, así como a directivos y trabajadores de Mango, que han explicado cómo eran las relaciones entre padre e hijo, tanto desde hacía años como en los últimos tiempos, después de que Jonathan comunicara a su padre su intención de casarse.