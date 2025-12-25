Incendio
Mueren dos adolescentes en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)
Los fallecidos son una pareja de menores de 15 y 16 años que se encontraban en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir
EFE
Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, según han informado el servicio de emergencias 112 y fuentes del operativo desplegado en el lugar.
Los fallecidos son una pareja de adolescentes que se encontraban en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir, han dicho a EFE fuentes del operativo.
Varios testigos alertaron al teléfono 112 a las 8:00 horas de un incendio en una casa de la calle situada en la calle San Rafael en el que había varias personas atrapadas.
La sala coordinadora activó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.
El fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, con mucha carga de material inflamable, y en su interior se han hallado dos menores fallecidos, según ha indicado el Consorcio de Bomberos, que este mediodía continúa interviniendo en el lugar.
Como consecuencia del incendio, cuyas causas no han sido precisadas, la vivienda ha quedado gravemente dañada y ha llegado a colapsar el techo, según el 112.
