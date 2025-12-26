Atropello
Muere una menor atropellada en Almería tras bajar del coche
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada
EFE
Una joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellada en la autovía A-7, a su paso por el municipio almeriense de Huércal-Overa, tras bajarse del vehículo en el que viajaba y que conducía un familiar.
El suceso tuvo lugar sobre las 22:15 horas de este jueves en el punto kilométrico 666 de la citada vía en sentido Almería, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 Andalucía.
Fueron varios conductores los que alertaron al Teléfono 112 de la presencia de dos turismos parados y una persona tendida en la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Mantenimiento de Carreteras y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la víctima, una mujer de 17 años, falleció durante el traslado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, al parecer tras haber sido arrollada por otro vehículo al apearse del coche en el que circulaba.
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Parece Madeira o las Azores, pero está en Gran Canaria: el rincón salvaje que sorprende
- La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas