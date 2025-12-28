Sucesos
Condenado a once años de cárcel por abusar de su hijastra menor de edad en Málaga
El acusado aprovechaba que la madre de la menor dormía para agredir a la niña, mientras contaba con entre diez y trece años
Redacción
Un hombre ha sido condenado en Málaga a once años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada durante varios años de una hija menor de edad de la que en ese momento era su mujer.
El acusado mantuvo una relación sentimental con una mujer, con la que se casó y tuvo un hijo. Desde antes de junio de 2017 hasta 2020, este convivió con su pareja y los hijos de esta en el mismo domicilio familiar.
Mientras la madre dormía
La víctima era una de las hijas que convivía en la vivienda, entonces menor de edad, y el acusado aprovechaba que la madre estaba dormida para abusar de la niña en reiteradas ocasiones, contando la niña entre diez y 13 años.
La denuncia se interpuso cuando la víctima tenía 16 años y, como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido un trastorno ansioso depresivo grave y un síndrome de acomodación a la situación abusiva por el que siente gran culpabilidad por los hechos denunciados, debiendo ser tratada con terapia psicológica.
El acusado negó los hechos y achacó esta denuncia a que tenía "mala relación" con la madre de la niña y expareja porque cuando la interpusieron ya estaban separados y él le pidió la custodia compartida del hijo que tienen en común, pero ella no quería porque decía que lo trataba mal.
Once años de prisión
Sin embargo, estas declaraciones no fueron consideradas probadas, y oor estos hechos, se le ha condenado por un delito continuado de abuso sexual, con la circunstancia que agrava la pena de prevalimiento.
Se le impuso once años de prisión y la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante 21 años, así como una medida de libertad vigilada por el plazo de diez años, cuyo contenido se determinará una vez cumplida la pena de cárcel.
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- Los vecinos de Almatriche recelan de un nuevo estadio para la UD Las Palmas y abren el debate
- El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
- Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche