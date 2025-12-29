Incendio
Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en Granada
Los servicios de emergencias que acudieron al domicilio afectado, en la localidad de La Taha, solo pudieron certificar el fallecimiento del propietario
EP
Un hombre de 53 años ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este lunes en la localidad granadina de La Taha, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El 112 ha recibido minutos antes de las 4,00 horas varias llamadas que alertaban de que estaba saliendo mucho humo de una casa de una planta ubicada en la calle Palenque Pitres y de que en su interior podría haber una persona atrapada.
Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Cádiar, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.
Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento del propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, probablemente por inhalación de humo.
Por su parte, la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas que han rodeado el suceso.
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- Primer parque de atracciones chino en Canarias
- Muere un motorista en Tenerife un día después de hacerlo su pareja en otro accidente de moto
- El ascenso exige un gasto de siete millones para la UD Las Palmas
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Un camino entre la seba de la playa: la postal que dejan las algas en Las Canteras
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla