El "Elefante" se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen investigando la red de narcotráfico que, con base en Gijón, surtía de cocaína a muchas zonas de España y Portugal. Cuatro de los integrantes de la banda, incluido su jefe, su "patrón", un dominicano llamado Auris, se enfrentaron a tiros con los GEO de la Policía el pasado 9 de noviembre en El Casar de Escalona (Toledo). Uno de los narcos murió en la refriega. Y su jefe, Auris, está en prisión.

Las investigaciones, que el juzgado número 1 de Oviedo mantiene declaradas secretas, han revelado que el grupo de narcos instalado en Asturias tenía un perfil "alto", según las fuentes consultadas por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Comenzaron ofreciendo sus servicios (Crime as a Service) a otros grupos criminales. Hacían ajustes de cuentas y vuelcos (robos de droga). De hecho, se investiga si están detrás del asesinato en Llanera de Emiliano el Panameño y también de otro crimen ocurrido en Galicia.

Toneladas de cocaína

Pero en los últimos tiempos habían crecido y se dedicaban ya, según las fuentes consultadas, al tráfico de cocaína a gran escala. La investigación apunta a que el grupo instalado en Gijón sería responsable de coordinar la llegada y distribución de "toneladas de cocaína" con destino a Madrid, Cataluña y otros lugares de España.

Impactos de bala en el coche de los narcos después de que abrieran fuego contra agentes de los GEO en El Casar de Escalona (Toledo). / SUCESOS

El jefe sobre el terreno de ese grupo era, según las pesquisas, Auris, un ciudadano dominicano que pasó por Madrid y luego se instaló en Gijón, hace años. Él iba en el asiento del copiloto cuando el pasado 9 de noviembre comenzaron a disparar contra los policías del GEO que querían detenerlos. Después de una ensalada de tiros, Auris preguntó: "¿Cómo están mis chicos?". Uno de sus chicos, un joven dominicano llamado Manuel que había llegado a Asturias pocos meses atrás, estaba muerto en el suelo.

El elefante discreto

"El patrón" y los suyos se instalaron en Gijón para pasar desapercibidos ante las unidades antidroga como la UDYCO Central. La policía ha descubierto que tenían una empresa de camiones y otra de lavado de coches, e investiga ahora si esas firmas formaban parte de una estructura de blanqueo de dinero.

Mientras la banda iba creciendo, su jefe dejaba alguna huella en redes sociales. Consciente de su poder, prefería no presumir: "El elefante no anda diciendo a todos lo grande que es. El solo camina", escribió cuando ya estaba siendo investigado.

Una imagen del jefe de la red de narcos, en el muelle de Cudillero (Asturias). / SUCESOS

De noche se dejaba ver con ropa cara, fiestas, coches de lujo, mucho oro. Y hasta colgó una escena (luego borrada) en un reservado, con botellas de champán y una pistola sobre la mesa. Durante el día, visitaba lugares clásicos asturianos, como el santuario de Covadonga. También, la playa de Gijón y el muelle de Cudillero.

El narco dominicano llevaba años en Gijón. En la imagen, ante la playa de San Lorenzo. / SUCESOS

En sus perfiles de redes sociales, Auris, de origen humilde, presumía de discreción: "no hablo de los pobres porque de ahí vengo; tampoco hablo de los ricos porque p’allá voy". Hacia la riqueza iba, todo le iba bien hasta el 9 de noviembre, cuando se enfrentó con la policía. Ahora está en la cárcel.

Los policías y guardias civiles siguen investigando todas las ramificaciones de la red de narcos que Auris dirigía desde Gijón. Buscan averiguar para quién trabajaba, aunque esa persona posiblemente no esté instalada en España. Lo que ya saben es que Auris es el narcotraficante más importante que han detenido en Asturias desde hace años. Y su banda, la más peligrosa.