Sucesos
Detenido un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre en Tarragona
Agentes de los Mossos d'Esquadra han arrestado al sospechoso en el domicilio donde han hallado a la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer en la tarde de este miércoles en el Vendrell (Baix Penedès). Alrededor de las 13.40 horas los Mossos han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la policía catalana, así como del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmado su muerte.
En el lugar de los hechos se ha localizado a un hombre de 37 años que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Los Mossos investigan el crimen como un caso de violencia doméstica, ya que el arrestado es el hijo de la víctima.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.
Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Igualdad esta misma semana apuntan que al menos 46 mujeres y tres menores han sido asesinados en 2025 en casos de violencia de género. Junio fue el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor. Esta trágica estadística es parecida a la de 2024, cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados.
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- El cuarto carril de la GC-1 expropia suelos y mueve la pasarela de La Pardilla
- Ramírez desvela su plan para Almatriche: 'Vamos a construir 1.250 viviendas; será el barrio de la UD Las Palmas
- La fiesta de Fin de Año cancelada en Santa Brígida tampoco se podrá celebrar en Las Palmas de Gran Canaria
- Cortes de tráfico por la San Silvestre en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas
- Aterrizaje en la UD Las Palmas: Pedrola ya está en Barranco Seco y la confirmación de Jesé
- Así comenzará el año en Canarias con la borrasca Francis: cóctel explosivo de lluvias, viento, oleaje y tormentas eléctricas
- Un bote de leche cae desde un sexto piso sobre una guagua turística llena de niños en Las Palmas de Gran Canaria