Hallan el cuerpo de Fernando Martín, el español al que se buscaba tras el naufragio de Indonesia

Los equipos de rescate indonesios han localizado este domingo el cuerpo sin vida de Fernando Martín Carreras, el entrenador español del equipo femenino del Valencia Club de Fútbol desaparecido la tarde del 26 de diciembre junto a tres de sus hijos tras el trágico naufragio en Indonesia del barco turístico en el que viajaba.

Según informa el diario local The Hey Bali News, la víctima fue localizada a las 8.47 de la mañana, hora local por un equipo a bordo del RIB KPJ 2007, una embarcación de la policía marítima local. El cadáver, que corresponde al de un hombre adulto, fue encontrado flotando a unos 2 kilómetros (1,13 millas náuticas) del lugar donde se hundió el KM Putri Sakinahl, la embarcación turística en la que viajaban.

Así lo ha confirmado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, durante una sesión informativa en el puerto de Labuan Bajo en la que ha precisado que "el equipo conjunto de búsqueda y rescate encontró un cuerpo, presuntamente una víctima del KM Putri Sakinah, en las coordenadas 8°36’32.58″S – 119°36’32.22″E".

Dos niños siguen desaparecidos

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una niña de doce años, miembro de la familia valenciana que viajaba a bordo del barco de uso turístico KM Putri Sakinah.

Según el SAR, la víctima mortal encontrada hoy cerca de la isla de Rinca fue trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.

La familia del desaparecido ya ha confirmado que se trata de Fernando, mientras que las autoridades locales han informado que van a esperar a tener los resultados de la identificación definitiva que confirme que el cuerpo encontrado este domingo es el del desaparecido.

"Seguimos sospechando que se trata de él, pero estamos a la espera de los resultados de la identificación. En el momento del rescate, se confirmó que se trata de un hombre adulto. Debemos esperar los resultados de la identificación forense. Eso es lo que anunciaremos más adelante", explicó Fathur.

Extienden la búsqueda hasta el miércoles

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban once personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

De los cuatro desaparecidos - Fernando y tres de sus hijos- los equipos de rescate solo han conseguido recuperar hasta la fecha los cuerpor del padre y de una de las niñas, mientras que los equipos de rescate continuarán buscando durante tres días más a los dos menores, de nueve y diez años, que continúan desaparecidos.