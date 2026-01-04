ÚLTIMA HORA
Violencia machista
Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta
EFE
Jaén
El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en el municipio de Quesada (Jaén) mientras que se están recabando datos por si pudiera tratar de un asesinato por presunta violencia de género.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya edad no ha sido precisada.
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta aunque todavía no pueden confirmar ninguna hipótesis sobre las causas que han causado el fallecimiento.
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- La Aemet avisa sobre el tiempo para este sábado en Canarias: lluvias intensas y viento fuerte a ratos por la borrasca Francis
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
- Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El convento de Teror cumple 100 años con la vista puesta en abrir como hotel
- ¿Por qué Marruecos no puede ‘quedarse’ el cielo del Sáhara?
- Las Palmas de Gran Canaria instala nuevos merenderos y un tobogán en La Ballena