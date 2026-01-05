ASESINATO EN LAEGANÉS
Arrestado un hombre por matar a otro a golpes en su casa de Leganés
El agresor le propinó un puñetazo por sorpresa y continuó dándole patadas cuando ya había caído al suelo
Héctor González
La Policía Nacional ha detenido un hombre acusado de matar a golpes a otro en el municipio madrileño de Leganés. Según el relato policial, fue la propia víctima quien llamó a Emergencias para denunciar el ataque, pero terminó muriendo en el hospital a causa de las lesiones recibidas.
Los hechos ocurrieron sobre las 9 de la noche de este domingo, cuando el 091 recibió avisó de la agresión. El agredido explicó que un conocido con el que había tenido enfrentamientos anteriores le había propinado un puñetazo por sorpresa. Tras este primer golpe, ya en el suelo, el agresor continuó golpeándole con patadas.
A la llegada de los agentes al domicilio, la víctima presentaba sangre en el rostro. Fue atendida en el lugar y trasladada por los servicios sanitarios a un centro hospitalario. Sin embargo, nad aoudieron hacer por él y terminó falleciendo posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas.
La investigación pasó de inmediato al Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que esa misma noche localizó y detuvo en Leganés a un individuo como presunto autor de un delito de homicidio. La Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo lo ocurrido, mientras el detenido queda a disposición judicial.
