Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

La Policía Nacional ha detenido a un conductor ebrio que irrumpió con su vehículo en el recorrido de la cabalgata de Reyes de Cádiz, poniendo en grave riesgo a los asistentes y provocando escenas de pánico entre el público.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando un individuo accedió de forma temeraria a una zona cerrada al tráfico en la calle Juan Ramón Jiménez, en la intersección con la Avenida de Andalucía, por donde debía discurrir el desfile.

El conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y penetró por la acera, donde se encontraba numeroso público, arrollando varias vallas de protección.

La acción generó una situación de grave peligro de atropello, lo que provocó que los asistentes huyeran del lugar mientras alertaban a los agentes del dispositivo de seguridad.

Ante la peligrosidad del suceso, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) iniciaron una persecución inmediata.

Durante la huida, el vehículo abandonó el recorrido oficial de la cabalgata y se dirigió hacia la zona de Bahía Blanca, donde colisionó lateralmente con varios coches estacionados.

Finalmente, fue interceptado y bloqueado en la calle Hibiscos, donde el conductor fue detenido tras ofrecer una resistencia activa grave a los agentes.

El arrestado, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, fue acusado de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia, daños y alteración grave del orden público.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,8 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La Policía Local se hizo cargo del atestado por los delitos contra la seguridad vial. Durante su estancia en dependencias policiales, el detenido manifestó no recordar lo ocurrido debido a su estado de embriaguez.