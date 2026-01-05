Persecución policial en Gran Canaria: un joven sin carné huye de un control, se estampa contra un coche y daña un vehículo policial

Un joven de 24 años protagonizó en la madrugada del 5 de enero una peligrosa persecución policial entre los municipios de Teldey Las Palmas de Gran Canaria, tras huir de un control de la Policía y circular de forma temeraria por varias vías principales, poniendo en riesgo la seguridad de otros conductores y peatones. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria lo detuvo.

Los hechos se iniciaron sobre las 00.30 horas, cuando agentes municipales detectaron un turismo que hizo caso omiso a las señales de alto en una vía urbana de Telde. El conductor, que carecía de permiso de conducción y sobre el que pesaban cuatro órdenes judiciales de búsqueda, tanto por detención como por personación, emprendió la huida a gran velocidad, desobedeciendo reiteradamente las indicaciones policiales.

Colisiones y daños materiales

Durante la persecución, el vehículo circuló en varias ocasiones en sentido contrario, invadió carriles, ignoró señales de stop y estuvo a punto de colisionar con otros usuarios de la vía, entre ellos una motocicleta. La huida continuó hasta una rotonda situada en la GC-23, donde el conductor perdió parcialmente el control del coche tras derrapar, aunque logró continuar la marcha en dirección a la capital grancanaria.

Ya en Las Palmas de Gran Canaria, el turismo accedió a la zona del polígono de Cruz de Piedra, donde finalmente se produjo una colisión contra otro vehículo. A pesar del impacto, el conductor intentó continuar la fuga, llegando incluso a golpear con una patada la puerta de un coche policial, fracturando uno de sus faros delanteros.

Detención tras la fuga

Tras abandonar el vehículo, el joven trató de huir a pie, pero fue interceptado por los agentes delante de un establecimiento comercial. En el momento de la detención, los policías comprobaron que el individuo no tenía autorización administrativa para conducir y que acumulaba varias requisitorias judiciales en vigor, como consta en la información a la que ha accedido este diario.

Durante la intervención, los agentes hallaron entre sus pertenencias un trozo de una sustancia resinosa de color marrón, presumiblemente hachís, por lo que también fue propuesto para sanción administrativa por infracción a la ley de protección de la seguridad ciudadana.

Traslado y diligencias

Como consecuencia del siniestro, fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, que atendieron al detenido en el lugar antes de su traslado a un centro de salud para la elaboración del correspondiente informe médico. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito, al carecer de seguro obligatorio y de la inspección técnica en vigor.

La Policía Local instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, además de otros posibles ilícitos derivados de la conducción temeraria, la desobediencia grave a los agentes de la autoridad y los daños ocasionados durante la huida. El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición judicial.

Desde el cuerpo policial se subraya la gravedad de este tipo de conductas, que suponen un riesgo extremo para la integridad de los ciudadanos y de los propios agentes, y se recuerda la importancia de respetar las normas de tráfico y colaborar con las fuerzas de seguridad.