Investigación
Investigan la muerte de un hombre y una mujer dentro de un coche en su garaje en Soria
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes
EFE
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre y una mujer, de unos 25 años, hallados en el interior de un turismo en su garaje particular en Soria, al parecer por una intoxicación por monóxido de carbono y sin signos aparentes de violencia sobre sus cuerpos, según han explicado a EFE fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno este jueves.
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes, dentro de un coche en su garaje de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria, cerca del río.
Ha sido la madre de uno de los jóvenes, que reside en una vivienda ubicada en la parte superior del edificio en el que tienen esta cochera alquilada, la que ha bajado al espacio y se ha encontrado a ambos, por lo que ha alertado de la situación.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Al pensar que aún tenían pulso, tanto los sanitarios como los agentes de Policía han realizado maniobras de reanimación a estas dos personas, aunque no han reaccionado a las mismas y finalmente han fallecido.
La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso y el juez ya ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.
Las mismas fuentes han explicado que será la autopsia la que pueda determinar la causa definitiva del fallecimiento de ambos jóvenes.
