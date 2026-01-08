Terror en Zaragoza: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían

La Guardia Civil ha puesto fin a un largo secuestro de una joven de 23 años a manos de cuatro miembros de su propia familia, que le torturaron y agredieron hasta provocarle quemaduras por todo su cuerpo o la rotura de dos dedos, entre otros daños físicos y vejaciones. Se desconoce el motivo por el que la retuvieron en su domicilio ubicado en el barrio rural de Garrapinillos en Zaragoza, pero al menos se ha identificado a los autores, cuatro personas, un hombre y tres mujeres, que ya han sido detenidos y puestos a disposición judicial.

Los hechos se han conocido a raíz de que otros miembros de su familia denunciaran el pasado 30 de diciembre la imposibilidad de contactar con la joven, que al parecer se había ido a vivir a esa casa de los horrores de forma voluntaria hacía unos meses. Pero su situación había cambiado al ser retenida contra su voluntad y ser obligada, por ejemplo, a realizar las tareas del hogar y ser agredida si desobedecía.

Estos cuatro miembros de su familia que han sido detenidos no le permitieron salir de la vivienda ni comunicarse con su familia durante meses, secuestrada en su domicilio donde le agredían físicamente. La denuncia de sus familiares puso en la pista a la Guardia Civil de Casetas sobre estos hechos que, tras tomarle declaración, desvelaron todo tipo de torturas y vejaciones, además de no dejarle comunicarse con ellos, los denunciantes, ni salir de la vivienda.

La Guardia Civil pudo contactar con ella cuando se encontraba hospitalizada, ya que la víctima había sido trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza para ser asistida de las lesiones que presentaba. Entre ellas, la rotura de dos dedos causada en uno de los episodios violentos que sufrió en este domicilio de Garrapinillos.

De la investigación de este hecho se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas quienes se trasladaron al centro hospitalario para tomar manifestación a la joven. Del estudio de la información recabada en la investigación se pudo determinar que la víctima se había trasladado hace unos meses a residir, de manera voluntaria, junto a unos familiares a Garrapinillos y, transcurrido un tiempo, comenzaron a impedirle la comunicación con sus progenitores, salir del domicilio y a exigirle que realizase las labores domésticas.

Además, desde la Guardia Civil han informado este jueves de que fruto de la investigación descubrieron que si los familiares con los que residía no estaban conformes con dichos trabajos en el hogar, la agredían con golpes por el cuerpo y realizaban quemaduras con distintos objetos. Además de que durante el último mes, no le permitían alimentarle, únicamente tomar algunos vasos de agua.

También conocieron que Incluso hubo un día en el que la víctima trató de huir del domicilio y sus captores acabaron frustrando su escapada, para a continuación golpearla y, como castigo, le raparon el pelo. En el momento del ingreso hospitalario la joven "presentaba rotura de dos dedos de las manos, contusiones, cicatrices de quemaduras en diferentes procesos de curación y anemia", ha informado la Guardia Civil.

"Tras las gestiones realizadas por los agentes, obtenidos indicios que evidenciaban los hechos denunciados y la identidad de los presuntos autores, el pasado viernes la Guardia Civil detuvo a cuatro personas, todas ellas de la misma familia, un hombre y tres mujeres, por supuestos delitos de detención ilegal, lesiones y trato degradante. Quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes", han concluido las fuentes oficiales de la Benemérita.