Condenada a 17 años de cárcel la mujer que mató a su tía en Mallorca y metió el cadáver en una maleta

La mujer que mató a su tía de 91 años en Sineu (Mallorca) y metió el cadáver en una maleta ha sido condenada hoy a 17 años de prisión. En una vista celebrada en la Audiencia Provincial, la acusada, Antonia Salamanca, ha reconocido que acabó con la vida de la anciana a golpes y cuchilladas y se ha declarado autora de un delito de homicidio agravado. Su confesión es fruto del acuerdo de conformidad al que ha llegado con la Fiscalía, un pacto que ha hecho innecesario formar un jurado popular para enjuiciar el caso. La mujer alegó tras el crimen que actuó en un arrebato, sobrepasada por la continua atención que requería la víctima. La sentencia detalla que, pese a no tener alteradas sus capacidades, la acusada presentaba antecedentes de trastorno por consumo de alcohol y problemas de ansiedad derivados de "estresores vitales", entre ellos los cuidados a sus padres y a su tía.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2024 en un domicilio de Sineu en el que la acusada y su tía pasaban unos días. Antonia Salamanca había asumido tiempo atrás los cuidados de la anciana, que presentaba un deterioro cognitivo progresivo con fallos de memoria y dificultades para caminar y alimentarse. Hacia las tres de la tarde, la acusada la emprendió a golpes de forma indiscriminada contra la anciana, causándole diversas lesiones por todo el cuerpo. La víctima cayó al suelo y Antonia Salamanca se sentó entonces sobre ella, haciendo presión con las rodillas en sus costillas, al parecer con intención de asfixiarla. Finalmente, le clavó un cuchillo de cocina en el pecho. La puñalada llegó al corazón de la anciana, que murió desangrada.

Simuló un accidente

Tras el crimen, Antonia Salamanca ideó un plan para intentar ocultar lo ocurrido y simular una muerte accidental para engañar a los servicios médicos y a la Policía. Fregó el suelo y limpió los restos de sangre que habían quedado en los muebles de la casa y metió el cadáver a presión en una maleta de grandes dimensiones. Lo hizo aprovechando que la anciana medía 1,44 metros y pesaba 41 kilos. Luego llevó el cadáver hasta su coche y se dirigió a su domicilio, en el Pasaje Son Real de Palma.

Desde allí, llamó a un centro de salud y al 061 para explicar que su tía había muerto y necesitaba un certificado de defunción. Tras estas llamadas, dejó el cadáver de la anciana envuelto en toallas en el garaje de la vivienda. Cuando la Policía Nacional llegó al inmueble, Antonia Salamanca intentó hacer creer a los agentes que había encontrado a su tía en un rellano interior de la casa con un golpe en la cabeza. Según contó entonces para tratar de justificar las lesiones que presentaba la víctima, como no reaccionaba la envolvió en toallas y tiró de los pies para bajarla por la escalera. Durante la maniobra, contó, la anciana se había golpeado la cabeza con los escalones.

Las explicaciones de la acusada no le dieron el resultado esperado. En cuanto el forense examinó el cadáver, se descubrió que su versión no encajaba y Antonia Salamanca acabó confensando el crimen allí mismo. Desde entonces permanece en prisión.

La Fiscalía y el abogado defensor cerraron hace unas semanas un acuerdo de conformidad. Fijaron la pena en 17 años de prisión por un delito de homicidio, agravado por la vulnerabilidad de la víctima debido a su avanzada edad y su deterioro. Antonia Salamanca ha dado el visto bueno al pacto hoy en una vista celebrada en la Audiencia Provincial y la magistrada ha dictado sentencia en el acto.