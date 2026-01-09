Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) se lleva medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves

Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras 8 heridas, dos de ellas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Tres heridos han sido rescatados de entre los escombros y evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave. Además, los sanitarios han atendido a otras ocho personas con heridas leves y una menos grave que también ha requerido traslado hospitalario.

La deflagración, ocurrida en torno a las 16.15 de la tarde, ha ocasionado el derrumbe del tejado y parte de la fachada sobre la cuarta planta, además de que varios restos y cascotes salgan proyectados hacia la calle de debajo y los coches aparcados en ella. Los operarios que estaban trabajando en la rehabilitación de la fachada del edificio siniestrado habían concluido su jornada laboral a las 14:00 horas, apenas dos horas antes de la explosión.

Según cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA una vecina del edificio siniestrado, tan solo ocho minutos después de la explosión, ha acudido un gran número de efectivos de Policía Nacional, Policía Local, SUMMA 112, Emergencias Madrid y Bomberos.

La detonación se ha escuchado en gran parte del barrio y muchos vecinos, en un primer momento, pensaron que “algo había caído”, debido a las fuertes rachas de viento que se están registrando este viernes en la capital.

La peculiaridad de la calle Azcoitia es que se encuentra situada en una especie de “laberinto” urbano, que en estos momentos permanece totalmente acordonado por las autoridades policiales. Ni siquiera los vecinos de los edificios colindantes pueden acceder a sus viviendas. En estos momentos, efectivos de SAMUR Social están atendiendo a los familiares y vecinos afectados por la explosión.

Lucía Feijoo Viera

“Estábamos en casa, en el salón, mi pareja y yo, cuando de pronto escuchamos como un temblor y enseguida una gran explosión”, ha explicado David, vecino del primero B, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Al asomarse inicialmente por la ventana que da al jardín no vieron nada extraño, pero al mirar hacia la parte trasera del edificio descubrieron los escombros. “Los cascotes se quedaron a unos 20 o 50 centímetros de mi ventana”.

“De repente escuchamos la explosión. Nos quedamos en shock y salimos corriendo, incluso descalzos”,añade Gladys, del segudno D. Al salir al exterior, la escena era caótica. “Todo estaba lleno de vidrios. Miré hacia arriba y pensé que se habían caído los andamios”, cuenta. Según afirman los vecinos del inmueble, la persona fallecida es la propietaria de la vivienda donde se ha originado la explosión.