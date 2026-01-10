Un escape de gas por resolver y 32 familias sin poder regresar a sus casas: el día después de la explosión de Carabanchel

Acababa de empezar la tarde de este viernes, cuando un fortísimo estruendo sacudió hasta los cimientos el barrio de Buenavista, en Carabanchel. Una gran explosión hizo saltar por los aires media planta superior del edificio situado en el número 36 de la calle Azcoitia, provocando el derrumbe del forjado del tejado y atrapando a una mujer de 84 años, que murió sepultada bajo los escombros con heridas en cara, brazos y cuerpo.

Los efectivos de Emergencias apenas tardaron 8 minutos en llegar al lugar. Hasta 40 Bomberos, sanitarios de Samur y Summa, y varias decenas de agentes de Policía Municipal y Nacional se personaron en el lugar, acordonando toda la zona y poniendo en marcha el dispositivo de rescate. En un primer momento, se temió lo peor, dado lo aparatoso de la detonación y el caos imperante en la zona. Sin embargo, la mujer del cuarto es la única víctima mortal que lamentar.

Pese a encontrarse también en la casa en el momento de la explosión, su marido, de 80 años, se libró casi por completo por hallarse en otra estancia. Tras ser rescatado por los Bomberos, fue trasladado con heridas leves al Hospital 12 de Octubre. Asimismo, los sanitarios atendieron a otros 8 heridos leves en los hospitales de campaña habilitados en las inmediaciones, no teniendo que ser evacuado ninguno de ellos.

La tragedia podría haber sido muchísimo mayor si los operarios que estaban trabajando en la rehabilitación del edificio, cuya fachada estaba cubierta de arriba a abajo por un andamio, hubiesen seguido en su puesto en el momento del siniestro. Por fortuna, terminaron su jornada a las dos del mediodía, dos horas antes de que la explosión tumbase medio andamiaje sobre la acera.

Distinta suerte ha corrido el edificio involucrado. Además de llevarse por delante el tejado y gran parte de la fachada, la deflagración ha afectado también a la estructura, poniendo en riesgo su integridad; así como la del inmueble colindante, el número 38. A la vista de los daños, las autoridades ordenaron ayer el desalojo inmediato de las dos fincas, que suman un total de 32 viviendas, según explicó in situ la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz.

Ambos bloques quedaron anoche vacíos y bajo custodia policial, mientras que los vecinos del 32 y el 34 pudieron volver a sus casas pasadas las 8 de la tarde. Efectivos del Samur Social se sumaron al dispositivo desplegado para ofrecer una solución habitacional a los vecinos afectados, que tendrán que pasar al menos tres días sin poder regresar a sus hogares. Aunque es muy probable que la estancia fuera se termine alargando, mientras se recupera la estructura y se aclara lo sucedido, como ya sucediera con los vecinos del bajo de Puente de Vallecas que explotó en septiembre por una concentración de gases en unas obras sin licencia.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero, a la espera de que la investigación iniciada este mismo viernes determinen las causas de lo ocurrido, todo apunta a que se trata también de un escape de gas, tal y como confirmaron la propia Sanz y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también presente en el lugar. El edificio, construido en los años 70, estaba siendo sometido a un proceso de rehabilitación integral, que incluía una obra para separar las tuberías del gas.

Los residentes del otro bloque contiguo, el 34, reforzaron ayer mismo esta hipótesis como la más probable. Varios de ellos enseñaron a los medios presentes una notificación recibida el día anterior en la que se les informaba del corte temporal del suministro de gas por los trabajos que se iban a acometer en el número 36, previstos para el viernes a partir de las 9 de la mañana. La vivienda donde se ha iniciado la explosión estaba siendo sometida también a unos trabajos de "revestimiento", según ha trasladado Martín, aunque los obreros tampoco estaban trabajando en el momento de los hechos.