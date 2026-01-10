Muere una mujer de 82 años en el incendio de una vivienda en Segovia

Una mujer de 82 años ha perdido la vida en un incendio que se ha producido en una vivienda de la calle de la Melancolía Baja en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 09.35 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio en una vivienda de la mencionada calle.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar ya que había una inquilina en el interior de la vivienda.

Dos jefes de dotación y tres bomberos conductores de la Diputación de Segovia han acudido con una bomba rural pesada y una autoescala y una vez en el lugar, han procedido al control del fuego con procesos de ventilación asociada, con el objetivo de mejorar las condiciones de visibilidad y temperatura y, con ello, poder realizar una rápida valoración de todas las estancias.

En la fase de reconocimiento se ha localizado a la mujer que, posiblemente debido a la gran inhalación de humos y gases, no respondía a estímulos y manifestaba cuadro de síntomas incompatibles con la vida.

Así, se han iniciado maniobras de resucitación pero con resultado negativo, con lo que lamentablemente, los servicios sanitarios han certificado su fallecimiento minutos después de su llegada al punto.

Debido a la intensidad del incendio, así como del tipo de construcción, los bomberos han realizado una valoración de la estructura en su zona cubierta a los efectos de eliminar puntos calientes y el saneamiento de elementos inestables.

Estos trabajos, así como todos los relacionados con el control de riesgos, las medidas preventivas de seguridad y la valoración de riesgos secundarios se han alargado durante más de tres horas.

No obstante, en estos momentos --14.00 horas--, se mantiene un equipo de retén preventivo en el punto como medida de seguridad ante la posible entrada a la vivienda de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por cuestiones vinculadas a inspecciones oculares o valoraciones judiciales.

El director técnico del SPEIS de la institución provincial, Carlos Castro, ha señalado que en este tipo de incendios, aunque el fuego esté sofocado, todavía existe generación de gases y es necesaria la presencia del retén preventivo.