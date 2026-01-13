Grave suceso
Matan a una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
La Policía Nacional investiga los hechos
Belén Castaño Chaparro
Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años ha aparecido sin vida ayer lunes, según ha confirmado la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron a las 21.00 horas, del lunes 12 de enero. La mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja. De momento se desconocen más detalles de lo sucedido y si el autor de la muerte ha sido localizado y detenido.
La Policía Nacional, concretamente la UFAM de la Policía Judiciual de Badajoz, está investigando este hecho. La UFAM es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Ca' Jonás de Triana vive su 40 aniversario pasando de bocatería a cervecería
- Beatriz Serrano, escritora y periodista: 'Si juntas ser mujer, de clase trabajadora y sin padrino, el mundo de la literatura es muy difícil
- El Gran Hermano del Gran Canaria: los secretos del dispositivo de seguridad que vigila a la UD Las Palmas en cada partido
- La casa quemada de Triana tendrá una vida nueva tras 20 años entre vallas metálicas
- La pequeña cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que sirve una de las mejores tartas de España
- Un hotel de Lopesan, escenario clave de la cuarta temporada de 'Machos Alfa' en Netflix