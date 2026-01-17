Agresión sexual
La mujer que denunció una violación en grupo en Navàs (Barcelona) asegura que la grabaron con un móvil
La policía mantiene abierta la investigación y ya ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la declaración de testigos
Eduard Font Badia | R. Tortosa
La mujer de Navàs (Barcelona) que acusa a un grupo de cuatro hombres de este municipio de una agresión sexual, así como el entorno de la denunciante, afirman que fue grabada con un teléfono móvil mientras cometieron las acciones en contra de su voluntad.
Este es uno de los extremos que los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción encargado del caso deberán esclarecer en los próximos días. De momento, tras la declaración de la mujer y el interrogatorio de los vecinos de Navàs, la investigación sobre el suceso, ocurrido en la madrugada del 10 de enero, se mantiene abierta.
Así, ya se ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la comparecencia de testigos que ayuden a esclarecer los hechos. Según la versión de la denunciante y de alguna otra persona cercana, el episodio de la presunta violación colectiva se produjo en un domicilio de Navàs que no es propiedad de ninguno de los implicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- El Ayuntamiento de Tejeda denuncia actos vandálicos en el alumbrado navideño
- El renacimiento de los escombros en Canarias
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor
- Taisei Miyashiro ya conoce Barranco Seco y se ejercita como jugador de la UD Las Palmas
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo