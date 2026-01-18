Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 10 fallecidos confirmados en la tragedia ferroviaria

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa de un descarrilamiento a la altura de dicho municipio de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos diez fallecidos y varios heridos.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".