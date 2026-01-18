Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 10 fallecidos confirmados en la tragedia ferroviaria

Un tren Iriyo se ha salido del carril y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia que viajaba en sentido contrario | La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento, ha informado Renfe

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente.

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente. / @ELEANORINTHESKY RED SOCIAL X

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 10 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

