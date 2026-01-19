Superviviente del accidente de Córdoba: "Había gente que estaba muy mal, sabías que se te iban y no podías hacer nada"

Una superviviente del accidente ferroviario en Córdoba compartió su testimonio sobre las primeras horas tras el siniestro, destacando la emergencia ferroviaria, la rápida actuación de los bomberos y el traslado inmediato de los heridos, mientras continúa la búsqueda del perro perdido que viajaba con ella. La mujer, identificada como Ana y natural de Málaga, viajaba acompañada de su hermana y de su perro cuando se produjo el accidente.

Según explicó para ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, tras el impacto la situación dentro del tren era muy desigual entre los pasajeros. “Había algunos que estaban muy bien y gente que estaba muy, muy mal”, señaló, describiendo un escenario en el que convivían heridos leves con personas en estado crítico. Ana relató que, pese a encontrarse consciente, fue testigo de la gravedad de algunos casos. “Los tenía delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada”, explicó, subrayando la imposibilidad de intervenir más allá de esperar la llegada de los equipos de rescate.

La actuación de los servicios de emergencia fue inmediata. Los bomberos accedieron al convoy para rescatar a los pasajeros atrapados y facilitar su evacuación. En el caso de Ana y su hermana, ambas fueron extraídas del tren por los bomberos y trasladadas en ambulancia al hospital. “Nos fuimos directamente al hospital”, indicó.

Ana, superviviente del accidente ferrioviario de Córdoba, viajaba con su hermana, que también logró salir con vida

Actualmente, su hermana permanece en observación médica, mientras los facultativos evalúan su evolución. Ana explicó que, una vez estabilizada la situación sanitaria y a la espera de noticias médicas, ha centrado sus esfuerzos en localizar a su perro, que se perdió durante el accidente o en los momentos posteriores a la evacuación. “Aprovecho para buscar a mi perro”, afirmó, haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana.

En ese sentido, la superviviente pidió ayuda para localizar a los animales que viajaban en el tren. “Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Tenemos muchos y son familia también”, señaló. En su caso concreto, busca a su perro, llamado Boro, que viajaba con ellas durante el trayecto.

Ana busca a Boro, su perro perdido en el accidente ferrioviario de Córdoba

Ana explicó que ella y su hermana residen en Málaga, aunque trabajan en Madrid, y que el viaje tenía un carácter personal. “Veníamos del fin de semana en familia”, indicó. El desplazamiento incluía también al perro, al que considera parte del núcleo familiar.

El testimonio de Ana se suma al de otros pasajeros que han ido relatando las consecuencias del accidente, que dejó varios heridos de distinta consideración y obligó a movilizar a numerosos recursos sanitarios y de emergencia. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, mientras los equipos de asistencia mantienen la atención a los afectados y trabajan en la normalización de la situación.

Por el momento, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad recomiendan a las personas que puedan tener información sobre animales extraviados durante el accidente que contacten con los canales habilitados para facilitar su localización y reunificación con sus propietarios.