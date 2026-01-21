Síguenos en redes sociales:

Descarrilamiento de un tren en Barcelona

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve.

Ferran Nadeu

