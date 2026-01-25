Crimen
Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
La Guardia Civil investiga si los hechos han ocurrido como afirma el detenido o si, por el contrario, estaría encubriendo a su propio hijo
Tragedia en Sueca (Valencia) al destaparse el crimen de un menor en la tarde de este sábado. Un hombre se ha entregado sobre las 18:30 horas del sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde ha confesado ser el autor de la muerte de un menor de 13 años, de quien dijo ser amigo de su hijo.
Los hechos habrían ocurrido en el domicilio del hombre que se ha entregado. En estos momentos, la investigación se centra en confirmar si los hechos han ocurrido como afirma el detenido o si, por el contrario, está encubriendo a su propio hijo, del cual se desconoce el paradero.
El homicida confeso se dirigió alrededor de las 18:30 horas de la tarde de este sábado hasta las dependencias de la Guardia Civil en esta localidad de la Ribera y confesó la muerte del menor, supuesto amigo de su hijo.
Muerto a cuchilladas
Agentes de la Benemérita lo han detenido y de inmediato una patrulla se ha trasladado hasta el domicilio indicado por el asesino confeso, situado en la calle Trinquet Vell de Sueca. Una vez en la vivienda, han encontrado el cuerpo sin vida del menor, muerto a cuchilladas, por lo que han confirmado la muerte violenta del chico.
El equipo de Policía Judicial de Sueca confirma que se trata de un homicidio y a partir de ese momento se ha sido activado el protocolo de muertes violentas. Al lugar se ha desplazado un médico forense que ha examinado el cuerpo y ha ratificado la muerte del menor.
A continuación, el levantamiento del cuerpo lo ha decretado el juzgado de guardia de Sueca para posteriormente trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de València, donde este lunes se le practicará la autopsia.
Se investigan las circunstancias del suceso, del que aún se desconoce el móvil del crimen.
- Fallece la joven luchadora Divine Lifis, del Unión Gáldar Grupo Ybarra
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- El partido UD Las Palmas–Córdoba CF se podrá ver gratis en toda España: fecha, horario y dónde verlo por TV y móvil
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Bajan las temperaturas este sábado en Canarias con riesgo de heladas en cumbres y rachas de viento muy fuertes
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma