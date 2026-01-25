Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

El herido presenta varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza, consecuencia de varias puñaladas

EFE

Madrid

Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida este domingo por la tarde en la localidad madrileña de Parla, según los servicios de emergencias.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza.

Tras ser estabilizado por el SUMMA112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.

