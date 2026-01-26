La defensa del general Espinosa renuncia a los testigos Eustasio López, Luis Monzón y Miguel Ángel Ramírez tras alegar indisposición por enfermedad

Los testigos que la defensa del general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa interesó para declarar en la primera pieza separada por el caso Mediador, el empresario Eustasio López, el directivo de Lopesan y expiloto de rallies, Luis Monzón, así como el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, no declararán en el procedimiento porque han alegado estar indispuestos por enfermedad.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife Emilio Moreno, que preside este procedimiento con tribunal del jurado, comunicó a la sala estas incidencias y tanto el abogado de Espinosa como el resto de defensas de los otros dos coacusados, la del empresario Antonio Bautista y la de Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador), así como el fiscal Anticorrupción Jaime Serrano Jover, renunciaron a estos testigos.

Tercera sesión del juicio

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este lunes la tercera sesión de la vista oral de esta pieza separada del caso Mediador que juzga una supuesta trama de corrupción basada en sobornos y cobro de comisiones para facilitar la expansión del negocio del empresario valenciano Antonio Bautista (dedicado al sector de las energías renovables) en Canarias mediante los “poderosos contactos” que ofrecía el general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas (fue coronel jefe de la comandancia de Las Palmas) y la mediación entre ambos y otros contactos de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador.

La primera testigo en declarar este lunes ha sido la mujer que mantenía una relación extramatrimonial con el general Espinosa. La testigo, que pidió amparo para no ser grabada ni fotografiada por la prensa, admitió que viajó con Espinosa a Fuerteventura con el general porque este le dijo que le iba a presentar a un empresario que tenía una oferta de trabajo para ella. El empresario Antonio Bautista se tomó un café y cenó con ella para presentarle el proyecto, siempre según su testimonio, admitiendo también que fue ella misma la que “le exigió cobrar 3.000 euros mensuales” (400 euros más de lo que declaraba Bautista como su propia nómina) por sus gestiones comerciales.

Amistad con Miguel Ángel Ramírez

La testigo admitió tener amistad con Miguel Ángel Ramírez y esa relación cercana fue la que permitió que le presentara el proyecto de Bautista. La mujer señaló que tenía experiencia comercial porque era propietaria de una tienda de ropa pero, además de conocer algo de aires acondicionados, no sabía nada de placas solares. A preguntas del fiscal sobre cómo era posible que pidiera un sueldo de 3.000 euros si no tenía conocimientos en el sector, la testigo dijo “no había que vender plaquitas solares por casas, eran proyectos que iba a presentar a grandes empresas y le pedí la documentación para estudiarla”.

Declaró que nunca se reunió con Eustaquio López ni con Luis Monzón ni con nadie del Grupo Lopesan para hablar de este tema, entre otras cosas, dijo, porque no conoce personalmente a ninguno de los dos.

Aseguró que renunció a ese puesto cuando “Bautista dijo que lo que quería era un ingeniero y no era mi perfil”, dijo.

Entrega de dos teléfonos móviles

El procedimiento judicial del caso Mediador se activó a comienzos de 2023, después de que Navarro Tacoronte entregara voluntariamente a la Policía Nacional dos teléfonos móviles con grabaciones que apuntaban a una posible trama corrupta. Navarro Tacoronte había sido detenido por presunta estafa tras la denuncia interpuesta por el exdirector insular de Deportes en Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña por el presunto robo de una tarjeta de crédito.

El capitán de Asuntos Internos de la Guardia Civil que dirigió la investigación fue el primero de los testigos en declarar el pasado viernes en la vista oral y afirmó que el general Francisco Espinosa Navas se encontraba en activo cuando, entre mediados y finales de 2020, ofrecía sus “poderosos contactos” al empresario Antonio Bautista y a Marco Antonio Navarro Tacoronte. Y no solo estaba en activo: “Era el sexto mando más alto en el escalafón de la Guardia Civil”, aseveró.

El investigador explicó que hasta su pase a la jubilación, que se produjo en enero de 2021, Espinosa desarrolló toda su actividad dentro del ámbito institucional y de la función pública. Durante ese periodo, mantenía las prerrogativas propias de su cargo como despacho en la Dirección General de la Guardia Civil, vehículo oficial con chófer, correo electrónico corporativo, vivienda asignada por el Instituto Armado y asistió a actos oficiales con su uniforme de general de División de la Benemérita.

Relación de Bautista con el resto de acusados

La relación entre Bautista y los otros coacusados comenzó en julio de 2020. En menos de dos meses, constan dos transferencias por un total de 5.000 euros del empresario al mediador. El 14 de septiembre de ese año, los tres coincidieron en un restaurante de Madrid, donde el empresario abonó una factura de 409 euros con tarjeta a pesar de que dos días antes había extraído del cajero 3.000 euros.

Los investigadores encuadran estos encuentros en la denominada “fase de engrasamiento”, habitual —según el testigo— en este tipo de delitos, en la que las dádivas aumentan progresivamente. En ese contexto, Espinosa habría puesto en contacto a Bautista con otros empresarios conocidos durante su etapa destinada en Las Palmas.

Viaje a Fuerteventura

Uno de los episodios más relevantes fue un viaje a Fuerteventura en noviembre de 2020, costeado íntegramente por el empresario bajo el pretexto de una conferencia que finalmente no llegó a celebrarse. El gasto, cercano a los 3.000 euros, generó malestar en Bautista, según relató el investigador.

La relación entre el empresario y el exgeneral fue descrita como claramente jerárquica. “No se trataba de una relación entre iguales”, afirmó el testigo, quien añadió que, aunque Bautista mostraba en ocasiones su desacuerdo, acababa aceptando las exigencias.

61.000 euros entre cajas de zapatos y ropa

Las pesquisas apuntan a que el empresario realizó hasta diez pagos por un total de 19.500 euros. Esta cantidad coincidiría con parte del dinero en efectivo hallado posteriormente en el domicilio de Espinosa, donde se encontraron 61.000 euros ocultos en cajas de zapatos y entre prendas de ropa.

El investigador precisó que el hallazgo no se consideró habitual, dado que el exgeneral disponía de cerca de 300.000 euros en cuentas bancarias. Según explicó, los 19.500 euros encajarían con la diferencia entre el efectivo anotado como “cash” y el dinero localizado durante el registro.

Durante la vista, las defensas ofrecieron versiones divergentes. El abogado de Bautista sostuvo que su cliente llevaba un control exhaustivo de los pagos, que nunca entregó dinero directamente al general y que los gastos de comidas se abonaban con tarjetas de su empresa. La defensa de Espinosa reconoció la existencia de una cuenta en el extranjero a su nombre, aunque señaló que fue cancelada antes de que la investigación saliera a la luz. Por su parte, el letrado del mediador aseguró que su defendido se limitaba a recoger el dinero del empresario y entregarlo al general cuando coincidían, negando la existencia de fondos o tarjetas compartidas.