Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva

Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

