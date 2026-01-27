Un conductor se juega la vida y la de los demás con adelantamientos prohibidos en la TF-5

Una maniobra temeraria captada en la TF-5, a la altura de Llanito Perera, en Icod de los Vinos, Tenerife, está generando gran indignación en redes sociales. El vídeo muestra cómo un Skoda blanco realiza adelantamientos prohibidos, cruzando la doble línea continua y circulando a alta velocidad en sentido contrario, en una zona sin visibilidad suficiente.

El conductor que grabó las imágenes ha confirmado que la fecha, hora y ubicación son reales, y que tras el adelantamiento, el vehículo continuó con maniobras similares frente a otros coches. Durante la maniobra, el coche temerario levantó gravilla del arcén, que impactó contra el coche del denunciante, provocando daños leves.“No pude denunciarlo en ese momento por falta de tiempo, pero quise compartir el vídeo para concienciar. Este tipo de conducción puede terminar en una tragedia”, explicó el testigo, que decidió difundir la grabación en redes sociales.

Bajo el foco por su peligrosidad

Este tipo de conductas suponen un delito de conducción temeraria, regulado en el Código Penal, con penas que pueden incluir prisión, retirada del carné de conducir e importantes sanciones económicas.

Desde colectivos de seguridad vial y automovilistas se insiste en que este tipo de infracciones no deben quedar impunes y animan a los testigos a denunciar siempre que sea posible, facilitando grabaciones o matrículas cuando se disponga de ellas.

La TF-5, especialmente en su tramo norte, acumula quejas recurrentes por la peligrosidad de algunas maniobras y por la falta de alternativas seguras en determinadas zonas. Este nuevo caso reabre el debate sobre la necesidad de aumentar la vigilancia y la presión sancionadora para frenar conductas de riesgo extremo.