En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Víctor P. Currás
Un Alvia Barcelona-A Coruña sufre un "arrollamiento de piedras" en Lugo
El Alvia 626 que hacía el recorrido Barcelona-A Coruña estuvo detenido desde las 21.30 de este lunes durante unos 55 minutos por un impacto en su cabeza tractora en la provincia de Lugo. El tren se vio afectado por un corrimiento de tierras a la altura del apeadero de O Freixeiro. En ese momento el servicio de más de 1.200 kilómetros entre la Ciudad Condal y Galicia ya acumulaba 80 minutos de demora sobre el horario previsto. Aunque a lo largo de Castilla y León la lluvia y el viento se habían dejado notar, fue en la sinuosa línea por el Sil cuando la borrasca Joseph hizo de las suyas. Un fuerte golpe en el lado izquierdo de su cabecera provocó que los viajeros de los primeros coches se sobresaltaran, especialmente tras los acontecimientos de la última semana en este medio de transporte. Los testigos aseguran que el choque no fue a más de 90 kilómetros por hora, aunque sí que provocó algunas miradas de incredulidad y susto entre el pasaje. Aunque en un primer momento se especuló con la caída de un árbol o incluso un jabalí, fuentes oficiales de Renfe confirmaban que se trataba de un "arrollamiento de piedras en la vía".
Renfe activa este martes diez planes alternativos a Rodalies con 146 buses y 700 informadores
Renfe activará este martes diez planes alternativos con 146 autobuses para garantizar la movilidad de la ciudadanía en tramos de Rodalies que todavía están en fase de reparación, así como un plan de comunicación que incluye 700 informadores para explicar el dispositivo de transporte por carretera.
Según ha informado Renfe este lunes por la noche en un comunicado, la compañía "sigue trabajando de forma coordinada con Adif y la Generalitat de Catalunya con el objetivo de recuperar totalmente la circulación del resto de líneas y servicios regionales lo antes posible y con todas las garantías de seguridad".
Un total de 146 autobuses darán servicio para garantizar la movilidad y los viajeros pueden encontrar la información de la recuperación del servicio en través del personal en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, así como mediante redes sociales, la app de Rodalies y las páginas web rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.
Los usuarios piden consenso para lograr un ferrocarril seguro, asequible y bien mantenido
Las asociaciones de usuarios de media distancia convencional y servicios Avant han reclamado este lunes consenso político y responsabilidad institucional para reforzar el sistema ferroviario y lograr un ferrocarril seguro, asequible y bien mantenido, tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
En un comunicado, la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España (AVRAVE) ha hecho hincapié en que el tren es un servicio público esencial que debe estar ajeno a cualquier confrontación partidista.
Las asociaciones han trasladado el sentir de miles de usuarios que dependen a diario del ferrocarril para acudir al trabajo, a los centros de estudio, de atención sanitaria o de ocio, y han subrayado que en el tren "viajan todas las ideologías y realidades sociales".
En este sentido, han defendido la necesidad de un sistema ferroviario "seguro, fiable, bien mantenido, útil y asequible".
Bendodo considera una provocación el respaldo de Sánchez al ministro de Transportes
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera una “provocación” el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas y los incidentes que arrastra el Rodalíes, también con un maquinista fallecido la semana pasada.
Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en Zaragoza, donde ha denunciado el retraso de cuatro horas que ha sufrido él mismo para llegar hasta la capital aragonesa en tren para participar en la campaña electoral autonómica y que pone de manifiesto que “los servicios públicos dependientes del Gobierno de España no funcionan” y “trastocan el día a día de la gente”.
Los Reyes asistirán este jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz
La Casa del Rey ha informado este lunes por la tarde de que los Reyes asistirán el próximo jueves, día 29, a la misa funeral ofrecida por el Obispado de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El acto religioso se celebrará a las seis de la tarde en el Pabellón de Deportes “Carolina Marín” de la ciudad andaluza, de donde eran la mayoría de las víctimas mortales. (Seguir leyendo)
Vox, sobre la suspensión del funeral en Huelva: "Las familias no quieren ver a los culpables"
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, se ha referido este lunes al aplazamiento del funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el 31 de enero se iba a celebrar en Huelva, y ha manifestado que "las familias no es que no puedan ir, es que no quieren verles la cara a los culpables".
"No quieren ver ni a los que ocultaban información a las familias sobre el paradero y el estado de su seres queridos y llegaron tarde a socorrer a las víctimas, que con toda probabilidad a alguna podrían haber salvado", ha denunciado Gavira en un comunicado.
Ha considerado que el funeral "no era un homenaje a las víctimas, era un teatro para que los políticos se lucieran".
20 heridos del accidente de Adamuz permanecen aún hospitalizados
Un total de 20 personas, 19 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha concretado que se han producido dos altas en las últimas horas.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que una de las altas se ha producido en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y la otra en el Hospital Juan Ramón Jiménez, y que un paciente de UCI en Hospital Cruz Roja de Córdoba ha pasado a planta.
Víctimas del Alvia de Santiago: "Sin justicia y verdad, las tragedias se repiten"
La Asociación Plataforma de víctimas del Alvia 04155, que dejó ochenta muertos en el barrio compostelano de Angrois en 2013, ha denunciado este lunes que "sin justicia y verdad, las tragedias se repiten", en dos actos simultáneos de protesta contra la absolución del exdirector de Seguridad del Adif, Andrés Cortabitarte.
"Cúpula judicial politizada", "Sin justicia y sin verdad, las tragedias se repiten" o "Víctimas abandonadas" son algunos de los lemas que se podían leer en los carteles que portaban bajo la lluvia más de medio centenar de afectados que se han concentrado al mismo tiempo en A Coruña, ante la Audiencia Provincial, y en Madrid, frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mitad en cada punto.
En declaraciones a los medios en Madrid, el portavoz de la Plataforma de víctimas del Alvia 04155, Arturo Domínguez, ha considerado "una noticia terrible" la absolución del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por la tragedia de Angrois, en contra del criterio del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, y ha denunciado que el CGPJ "influye y está politizado".
La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif
La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se producirá en breve y se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. La situación era insostenible y el Ejecutivo de Salvador Illa, presionado por sus socios de legislatura y la oposición, habría reclamado que alguien se hiciera cargo del despropósito del fin de semana, agravado por el fallo del centro de control de tráfico de este lunes. (Seguir leyendo)
Renfe y Adif no concretan plazos para recuperar Rodalies pero ven "el principio del fin"
Los presidentes de Renfe y Adif no han concretado este lunes cuándo puede volver la normalidad al servicio de Rodalies tras la última incidencia que ha provocado dos parones completos de la circulación de trenes en dos horas, aunque han asegurado que estamos ante "el principio del fin".
Los responsables de la operadora de Rodalies, Álvaro Fernández Heredia, y del gestor ferroviario Adif, Luis Pedro Marco, han dado detalles de la situación de la circulación de trenes en Cataluña en una rueda de prensa organizada en la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat.
