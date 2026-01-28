Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)
Región de Murcia
El cadáver de un hombre ha sido encontrado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor (Región de Murcia) han informado a EFE fuentes del 112.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este suceso para determinar si el fallecido es un deportista que había salido a practicar 'kitesurf' y de cuya desaparición alertaron sus familiares
Tras el hallazgo del cuerpo, en la orilla de la playa, los investigadores trabajan en su identificación y, según las fuentes, por el momento no se ha precisado si el fallecimiento tiene relación con los fuertes vientos que azotan la Región de Murcia.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
- Conmoción en Lanzarote por la muerte de Noe, el niño de 12 años que limpiaba las playas de la isla
- Los arquitectos se movilizan contra el derribo de un concesionario de automóviles en Las Palmas de Gran Canaria
- Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas
- Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria