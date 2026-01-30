Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Real Sociedad B - UD Las Palmas: horario y dónde verNueva Línea CarnavalEx vicepresidente de Coca-ColaMuere turista alemánSoftware Hospital Doctor Negrín
instagramlinkedin

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

Redacción

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Noticias relacionadas

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
  2. Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
  3. Un coche vuelca a raíz de retenciones en la GC-1 por un accidente múltiple a la altura del CC El Mirador
  4. De Marc Anthony a Luck Ra: el Carnaval de Las Palmas 2026 reúne a las grandes figuras latinas
  5. Turno para Herzog, el 'hermano' de Moleiro que quiere ser el nuevo Saúl Coco de la UD Las Palmas
  6. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
  7. Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias
  8. Diez heridos tras un accidente con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Tragedia en Fuerteventura: una mujer fallece ahogada tras caer desde unas rocas en Aguas Verdes

Tragedia en Fuerteventura: una mujer fallece ahogada tras caer desde unas rocas en Aguas Verdes

Siete científicas de Santa Brígida celebran el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Siete científicas de Santa Brígida celebran el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Yaiza Caracena, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Yaiza Caracena, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Arucas centraliza sus oficinas en un nuevo edificio, con una inversión de 11,7 millones

Arucas centraliza sus oficinas en un nuevo edificio, con una inversión de 11,7 millones

Cortes y desvíos en la Circunvalación GC-3 por el asfaltado entre La Paterna y Tamaraceite

Cortes y desvíos en la Circunvalación GC-3 por el asfaltado entre La Paterna y Tamaraceite

Las Palmas de Gran Canaria elimina 438 barreras arquitectónicas en dos años

Las Palmas de Gran Canaria elimina 438 barreras arquitectónicas en dos años

Foro Telefónica El Día

El Puerto de Las Palmas reúne a científicos de doce países para impulsar la ciencia ciudadana en la economía azul

El Puerto de Las Palmas reúne a científicos de doce países para impulsar la ciencia ciudadana en la economía azul
Tracking Pixel Contents